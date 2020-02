- Melcule, unde fugi asa repede? Întreaba ursul



- Ma cauta procurorii sa ma aresteze.



- De ce?



- Eu am casa, mama casa, tata casa, fatele meu are casa…



Ursul începe sa fuga si el dupa ce s-a gândit un pic la ce a spus melcul. Pe drum se întâlneste cu cocostârcul.



- Ursule, de ce fugi?



- Ma cauta procurorii sa ma aresteze. Eu am blana, mama are blana, tata are si el blana…



Se gândeste cocostârcul si se pune si el pe fuga. Se întâlneste cu maimuta care îl întreaba:…