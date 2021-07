Bancul Zilei: Cine este cea mai puternică națiune? Americanii și japonezii... intr-un concurs de canotaj Managerii americanii si cei japonezi au decis sa se intreaca intr-un concurs de canotaj. Ambele echipe s-au antrenat din greu. In ziua cea mare, se simteau pregatiti. Japonezii au castigat cu un avans de doi kilometri. Americanii au fost extrem de descurajati ca au pierdut. Moralul lor s-a prabusit.

Managementul a decis ca motivul unei infrangeri atat de zdrobitoare trebuie aflat, asa ca au angajat o firma de consultanta care sa investigheze problema si sa recomande actiuni corective.

Consultantul a aflat ca echipa japoneza a avut opt oameni la vasle si unul la carma; americanii au avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

