Bancul zilei: Cât de friguroasă va fi luna februarie? Indienii dintr-o rezervatie izolata il intreaba pe noul sef de trib daca iarna va fi friguroasa sau blanda. Tanarul sef de trib nu e deloc familiarizat cu traditiile strabunilor, asa ca le spune sa culeaga vreascuri si se duce apoi sa telefoneze la Serviciul National de Meteorologie.- Iarna va fi friguroasa?, intreaba el.- Asa se pare, i se raspunde.Seful de trib le spune oamenilor lui sa stranga mai multe vreascuri. Dupa o saptamana, suna iar:- Sunteti siguri ca va fi foarte frig?- Absolut siguri.Seful de trib le spune oamenilor sa stranga toate lemnele de foc pe care le gasesc. Peste o saptamana… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Nici pasarile nu se impaca cu temperaturile scazute din aceasta iarna. Doi ulii și o bufnița au ajuns pe mana veterinarilor, cu hipotermie. Bufnița gasita de veterinari este la prima iarna. Cabinetul veterinar de pe Alba Iulia a avut perioada asta niște „clienți” mai puțin obișnuiți. Este vorba despre…

- Deși datele privind pandemia de coronavirus par din ce in ce mai bune, țara noastra se afla in aceste zile sub amenințarea noii tulpini Omicron, care a ingrijorat lumea intreaga. Și, cum de sarbatori, cu toții suntem tentați sa ne bucuram ca altadata, oamenii legii vegheaza sa fie respectate regulile.„Avem…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 29 noiembrie-12 decembrie, in fiecare regiune a țarii: BANAT La inceputul intervalului, valorile termice vor fi in scadere astfel ca pe 30 noiembrie media maximelor va…

- Iarna incepe sa iși intre mai devreme in drepturi. Un anunț de ultim moment vine acum direct de la Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii anunța temperaturi negative in urmatoarele zile, atunci cand vom avea parte de cele mai reci nopți și dimineți din luna noiembrie.