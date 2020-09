Bancul zilei: Când unii se satură de burlăcie Un barbat vrea sa renunte la viata de burlac, dar nu îsi gaseste aleasa inimii. Într-o zi, un prieten îl sfatuieste:



– Ma, tu esti în urma cu tehnologia. În ziua de astazi îti gasesti nevasta imediat daca pui un anunt pe internet.



Barbatul, cu o ultima speranta, pune un anunt pe un site de matrimoniale:



&"Barbat satul de viata de burlac, 38 de ani, foarte rabdator si iubitor. Caut nevasta!&".



A doua zi, observa ca a primit sute de raspunsuri la anunt: &"Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!&" Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

