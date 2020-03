Intra barbatul nervos pe usa, arunca cumparaturile in mijlocul camerei se tranteste pe canapea, se descalta si isi arunca sosetele pe masa, deschide televizorul si urla:

- Nevasta in momentul acesta adu-mi repede o bere !!!! Pana nu incepe!!

Femeia se conformeaza ii aduce o bere, dupa 10 minute:

- Nevasta mai adu 2 beri, dar repede!!!! Pana nu incepe!!

Femeia nedumerita ii mai aduce 2 beri. Dupa alte 15 minute barbatul iar:

- Auzi, in minutul asta mai adu-mi 2 beri!!! Ca imediat incepe!!!!

Femeia gata, cu nervii intinsi la maxim:

- Auzi ma dobitocule, pai cine dracu‘…