Bancul zilei: Cadoul potrivit pentru un magistrat Cica era ziua de nastere a unui judecator si colegii lui nu stiau ce cadou sa-i faca. Zice unul:

- Hai sa-i cumparam un Ferrari!



Ceilalti protesteaza:

- E prea putin, ma, ce naiba!?



Altul:

- Hai sa-i luam o vila in Elvetia!



Ceilalti: - E prea putin, sa fim seriosi, e colegul nostru de atitia ani!



Altul:

- Hai sa-i dam atunci sporul nostru de stres pe luna asta...



Ceilalti: -- E prea mult, ma... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- - Maestre, de ce nu am și eu succes în viața? întreba tînarul corporatist.- Ai privit apusul Soarelui în munți?- Da, maestre!- Ai vazut zborul lin al vulturilor deasupra piscurilor?- Da, maestre!- Ai contemplat Luna într-o noapte senina?- Da, maestre!- Pai vezi, îți…

- Bula are probleme de sanatate, obezitate, colesterol, tensiune marita, ficat marit, asa ca merge la doctor. Îl întreaba doctorul: – Ia zi, Bula, obisnuiesti sa fumezi? – Mmm… Asa si asa… – Dar cât înseamna „asa si asa”?…

- ​O instanța din Rusia urmeaza sa decida marți daca opozantul Alexei Navalnîi va fi încarcerat pentru trei ani și jumatate în speța care a provocat proteste la nivel național și propuneri de noi sancțiuni occidentale contra Moscovei, transmite Reuters.UPDATE 10.13 În jurul…

- Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta…

- Comitetul de parinți a luat act cu îngrijorare de buletinul METEO care anunța ninsori la acest sfârșit de saptamâna. Parinții spera ca stratul de zapada sa nu depașeasca 10 cm fiindca ”aștia vor închide și școala online”.

- IERI ȘI AZI… S-au incheiat alegerile generale și vasluienii și-au trimis in Parlament reprezentanții pe care ii merita. Cel puțin, așa ar fi trebuit sa fie, ca sa se estompeze rumoarea dinspre cei care inca se minuneaza de faptul ca unii vasluieni voteaza toate națiile pamantului, mai puțin pe cei care…

- Un șef de partid întreaba Radio Erevan: – Un barbat poate sa aiba mai mult de 2 oua? Raspuns: – În mod normal nu, dar daca atunci când te apleci în fața și te uiți printre picioare și numeri exact 4, sa știi ca Opoziția a venit puternic din…

- Se pare ca ne place mult de tot sa facem cumparaturi, cel puțin despre asta vorbesc statisticile. Nu ne oprește nici pandemia, nici faptul ca mai mult sau mai puțin suntem limitați cu deplasarile sau cu plimbarile facute prin magazine.