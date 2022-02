Bancul zilei: Bogatas milos Un tip elegant iese dintr un magazin select impingand un cos plin cu sampanie, caviar, mezeluri fine etc.Cand sa le bage in portbagajul BMW ului, observa un individ slab, prapadit, care umbla de colo colo rupand ierburi de la marginea drumului.ndash; Dar ce faci, domnule, acolo ndash; Adun iarba ca sa mananc. Trebuie sa duc si la copii, ca nu mai avem nimic.ndash; Cum asa Pai atunci, uite cartea mea de vizita si vino sa mancati la mine acasa ndash; E frumos din partea dumneavoastra, domnule, dar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

