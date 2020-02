Bancul zilei: Blonda angajată la circ La circ se da anunt ca se angajeaza dresor de lei. Se prezinta un tip si o tipa bine dotata. Directorul:



- S-o lasam pe domnisoara mai întâi… Si adauga apoi catre îngrijitor:



- Baga ma leul ala abia primit din Bengal.



Tânara se duce în arena, leul intra si el, ea nu-l slabeste o clipa din ochi si începe sa se dezbrace. Goala pusca se aseaza în fund, desface picioarele, si, cu degetul aratator cheama leul catre ea. Leul se apropie si începe sa-i linga talpile. Tânara adreseaza leului câteva sunete necunoscute.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Gabriela Ruse, 22 de ani, a debutat azi in Cupa Fed și s-a inclinat in fața numarului unu din echipa Rusiei, Ekaterina Alexandrova, cu 1-6, 4-6. Prima zi a confruntarii de Fed Cup dintre Romania și Rusia a inceput cu elan "tricolor", pe ritmurile melodiei "We will rock you" a celor de la Queen. Cu Raluca…

- Un tip cam pampalau se duce și el la bordel ca sa cunoasca niscaiva femei ușoare:- Ești nervos, dragul meu? il intreaba una.- Da, sunt puțin.- E prima data pentru tine?- Nuuu ... am mai fost nervos și înainte ...

- Î: Când a aparut democrația în România?R: Democrația a aparut atunci când Dumnezeu a facut-o pe Eva și i-a zis lui Adam: ”Acum poți sa îți alegi soția pe care o vrei...”

- În Londra, în timpul unei ceti foarte dense, o turista straina, vazând o silueta neclara de om, întreaba disperata: - Mister, nu cunoastet încotro ma îndrept eu? - Spre Tamisa. - Sunteti sigur? - Da, eu tocmai am iesit din ea.

- Americanul: – La noi… când trece Trump, toata lumea arunca în el cu fructe, oua, îl scuipa, îl înjura, etc etc… Rusul: – La noi când trece Putin, toata lumea urineaza pe el… care mai de care… Americanul:–…

- Potrivit conducerii Spitalului "Sfantul Spiridon", nu a fost prima data cand infirmiera se prezenta la serviciu dupa ce consumase alcool, insa de aceasta data colegii au decis sa-si anunte sefii, intrucat femeia abia se tinea pe picioare. Managerul spitalului iesean, Ioan Barliba, a declarat ca in momentul…

- O educatoare de la o gradinita din Iasi a încercat sa se sinucida în mijlocul copiilor. Ea si-a înfipt foarfeca în brat, cu intentia de a-si taia venele. A fost salvata la timp de asistenta medicala a institutiei. Incidentul a avut loc zilele trecute la Gradinița…

- Bancul zilei. Alegeri prezidențiale 2019. Turul doi. Incordare maxima și suspans la cote extreme. Coada la vot și eterna intrebare – eu cu cine votez? Klaus Iohannis sau Viorica Dancila? Bancul zilei. Dupa ștampilarea buletinului și introducerea in urna, ramane doar relaxarea și momentul așteptarii…