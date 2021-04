Bancul zilei: Așteptarea-i un chin monoton Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașina, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observa ca barbatul era pe locul șoferului citind o revista, iar tânara, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzatoare, polițaiul se apropie de mașina și bate în geam. Tânarul da fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revista…

Aratând catre tânara femeie, polițaiul zice:

– Bine, bine, dar ea?

Tânarul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

