Bancul zilei: Amenda

- Nevasta ardeleanului baga divorț. La judecator: – Domnule, de doua luni suntem singuri în casa în carantina și nu am facut înca dragoste! Judecatorul catre ardelean: – Tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu stii… Ardeleanul:–…

- Fericit ca s-au redeschis hotelurile, un turist creștin hotaraște sa mearga la munte. Neavând prea multe lucruri de facut într-o zi merge în drumeție de capul sau.Când da nas în nas cu ursul, neștiind ce sa faca, începe sa se roage:- Doamne, da-i ursului…

- - De ce ai fugit din carantina înainte de trecerea celor 14 zile obligatorii? - Pentru ca asistenta spunea tot timpul „Curaj, nu va fie teama, nu e confirmat înca diagnosticul”! - Pai si asta nu te-a linistit? - Nu, pentru ca vorbea cu medicul!

- Se duc oltenii la primarie sa capete permisiunea sa doarma si ei în cersafuri, ca toata lumea, ca pâna atunci dormeau pe rogojini. - Bine, zice primarul, va dau voie sa puneti asternut, dar în prealabil sa va spalati pe picioare. Un oltean nedumerit întreaba:…

- Bula, mort de beat la intrarea într-un hotel de 5 stele, vede un barbat în uniforma.- Vreau un taxi! striga Bula!- Domnule, eu nu sunt portar, eu sunt amiral în marina! îi raspunde barbatul vizibil enervat.- Bine, zice Bula. Atunci adu-mi un vapor!