Bancul zilei: Alegeri 2020, sondaj la iesirea de la urne Alegeri 2020, sondaj la iesirea de la urne:

- Cum ati votat de data aceasta?

- Cu masca, cu manusi si cu dezinfectant.

- Dar cu cine ati votat?

- Am pus stampila pe prima pagina, nu vedeam prea bine din cauza vizierei.

- Ce sperati dupa votul de azi?

- Sper sa nu ma infectez.

- Totusi, ce asteptati dupa ziua aceasta?

- Astept sa treaca 14 zile.

- Nu ati inteles ce va intreb... Ce v-ati dori sa schimbati dupa acest vot?

- Masca si manusile.

- Nu, nu la asta ma refeream... Care credeti ca va fi rezultatul acestor alegeri?

- Pentru unii pozitiv, pentru altii negativ,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

