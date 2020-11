Capitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa online, ca in general formatiile care vin pe Stadionul "Ion Oblemenco" se baricadeaza in aparare pentru a scoate cel putin un punct, dar precizeaza ca el si colegii sai sunt montati sa castige partida cu Chindia Targoviste de vineri seara.



"Echipele care vin la noi incearca sa se baricadeze si sa obtina macar un punct. Stim asta, asa ca vom incerca sa ne descurcam mult mai bine decat la ultimul meci de acasa cand am fost si invinsi. Suntem montati sa castigam cu Chindia.…