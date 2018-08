Bancpost spune ca nu poate fi obligata sa ramburseze sumele platite de clientii cesionati! Care este argumentul?

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat Bancpost cu 150.000 lei pentru cesionarea unor credite catre o entitate neautorizata sa incaseze dobanzi si comisioane de la consumatori. Astfel, platile realizate timp de 10 ani in...

- CJPC Constanța a primit mai multe reclamații anul trecut privind cesiunile Bancpost și a trimis solicitari pentru puncte de vedere Bancii Naționale a Romaniei, dar și informari catre ANPC privind situația la nivelul soldului, scrie profit.ro. Dumitru Manțu, funcționar in cadrul Autoritații…

- Bancile ezita sa majoreze dobanzile la depozitele standard pe un an, insa pentru a-i convinge totusi pe clienti sa le incredinteze economiile recurg la artificii care le majoreaza rata dobanzii doar pe o anumita perioada sau numai in cazul in care isi tin economiile pentru mai mult de un an la banca.…

- Dupa ce Papaya Advertising a anuntat ca CEC Bank si-a reziliat contractul vechi de 10 ani la putin timp dupa ce compania a dat liber angajatilor sa participe la protestul de miercuri, mai multi clienti ai bancii de stat si-au inchis conturile si altii au anuntat ca urmeaza sa o faca. In plus,…

- Banca Transilvania a preluat pachetul majoritar de acțiuni al colosului Bancpost. In acest sens, oficialii au anunțat deja schimbari pentru clienții bancii. Astfel, clientii Bancpost pot folosi cardurile de debit Bancpost inclusiv la bancomatele ...

- Taxele si impozitele vor putea fi platite, de luni, prin unitatile CEC Bank. Anuntul a fost facut de Guvern. Platile vor putea fi facute de orice persoana, indiferent daca are sau nu cont la CEC.Banca nu va percepe comisioane pana ...

- Clientii care au luat credite de la Bancpost, iar ulterior au fost informati ca aceste credite au fost cesionate catre banca-mama Eurobank vor putea folosi in continuare dupa 1 iulie reteau Bancpost pentru efectuarea platilor, in contextul Bancpost a fost achizitionata de Banca Transilvania, au…