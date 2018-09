Bancpost dispare, iar Banca Transilvania devine cea mai mare banca din tara

Banca Transilvania a anuntat, vineri, cand intentioneaza sa finalizeze fuziunea cu Bancpost, 31 decembrie 2018, si conditiile acestui proces. Ca urmare a tranzactiei, BT va deveni cea mai mare banca din Romania, in functie de active, iar Bancpost dispare.



"Avand in vedere dispozitiile art. 249 lit. b) din Legea Societatilor, Societatea Absorbanta si Societatea Absorbita si-au exprimat acordul comun ca data la care fuziunea va deveni efectiva din punct de vedere juridic (Data Efectiva) sa fie 31 decembrie 2018, sub conditia obtinerii aprobarii BNR.



La aceasta data, Bancpost…