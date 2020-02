Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopții, un bancomat a fost aruncat in aer. S-a intamplat pe Calea Timișorii din municipiul Arad. Este cel de-al treilea bancomat care este aruncat in aer in ultima perioada la Arad și al patrulea jefuit, hoții gasind ca este o metoda ingenioasa pentru a se fura banii. „In aceasta noapte, in…

- Opt clienti ai BCR Arges au reclamat in octombrie 2013 ca le-au disparut sume uriase de bani din cutiile de valori. Ancheta a trenat timp de sase ani si a fost inchisa recent definitiv, deoarece faptele s-au prescris.