Bancomat de criptomonede, furat îm Timișoara. Hoțul a îngropat o parte din bani Un bancomat pentru schimbul de criptomonede a fost luat furat dintr-un mall din Timișoara, hoțul reușind sa obțina astfel 236.000. Polițiștii au dat repede de urmele lui și au gasit aparatul cu mai mult de jumatate din bani in el, o alta mare parte din suma fiind ingropata in curtea casei infractorului. Aparatul a fost sustras vineri seara, in jurul orei 21.00, de un tanar in varsta de 19 ani de pe un hol al unui centru comercial din Timișoara. Conform opiniatimisoarei.ro , hoțul a scos dispozitivul din priza, l-a asezat pe un transpalet și l-a carat la mașina, inainte de ora de inchidere a magazinului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un tanar de 19 ani a fost reținut de polițiștii din Timiș, fiind banuit ca a furat vineri seara un bancomat de criptomonede dintr-un complex comercial din Timișoara. El urmeaza sa fie prezentat duminica instanței pentru dispunerea de masuri preventive.

- Un bancomat de criptomonede a fost furat dintr-un mall din Timișoara. Hoțul, un tanar de 19 ani, a plecat cu el fara sa dea de banuit. Abia a doua zi proprietarii bancomatului și-au dat seama ca aparatul, in care se aflau 236.000 de lei, lipsește și au anunțat Poliția. Hoțul a fost prins in județul…

- Politistii au fost sesizati sambata despre disparitia bancomatului de cryptomonede. ”Astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 21:00, din incinta unui complex comercial din Timisoara, a fost sustras un bancomat de cryptomonede”,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis au depistat sambata un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara.''In fapt, astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, in jurul orei 21,00, din…

- *IPJ TIMIȘ* Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș au depistat un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bamcomat de cryptomonede din Timișoara. In fapt, astazi, 9 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie a.c., in jurul orei…

