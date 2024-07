Bancomat aruncat in aer! Trei suspecti, retinuti de politisti. Ar fi sustras aproximativ 200.000 de lei (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, trei minori de 16 ani, respectiv 17 ani.Potrivit IPJ Constanta, acestia…

- Au fost furati 200.000 de lei dintr-un bancomat din localitatea Siria, dupa ce a fost sesizat un incendiu la bancomat, au constatat politistii din Arad. „In dimineata de 5 iulie, in jurul orei 3:50, prin 112 a fost sesizat un incendiu, la un bancomat situat intr-un magazin din zona centrala a localitatii…

- Polițiștii fac percheziții joi dimineața in opt locații din județul Timiș, intr-un caz de trafic de migranți. Oamenii legii au pornit in aceasta ancheta in urma crimei asupra unui cetațean afgan la sfarșitul lunii ianuarie 2024. Pornind de la omorul din data de 31 ianuarie 2024, comis asupra unui cetațean…

- Trei tineri din Teleorman, membri ai unei grupari specializate in inșelaciuni cibernetice, au fost prinși, duși la audieri și reținuți pentru 24 de ore, ieri, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud. Aceștia au inșelat zeci de persoane din toata țara: „La data de 6 iunie…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au reținut 3 tineri, in varsta de 18 ani, care au sustras un motocross și un autoturism. „In urma cercetarilor efectuate de catre polițiști s-a stabilit faptul…

- Doi barbați, acuzați de contrabanda cu tutun și alcool, au fost reținuți miercuri, in urma celor 7 percheziții efectuate astazi in județul Bistrița-Nasaud. Au fost confiscate 120 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, circa 80 litri de alcool și circa 5.000 de euro. In cadrul acțiunii JUPITER,…

- La data de 27 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Carei, județul Satu Mare, intr-un dosar penal, in care se efectueaza…