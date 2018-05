Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local pentru…

- Acum 27 de ani (1991), pe data de 9 februarie, noul Tratat al Uniunii Europene (Tratatul de Maastricht) punea bazele conceptului de moneda unica (EURO), care a intrat in folosința la data de 1 ianuarie 2002.

- Trenurile circula cu restrictie pe calea ferata Videle-Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, din cauza inundarii caii ferate in urma topirii zapezii. Din acelasi motiv se circula pe o singura directie de mers in zona intersectiei Drumului National 6 cu Drumul Judetean 503, in localitatea Draganesti…

- UPDATE 15:40 Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca circulația rutiera pe autostrada A2 București – Constanța s-a reluat, astfel: -pe tronsonul București - Lehliu-Gara – liber pentru toate categoriile de autovehicule; -pe tronsonul Lehliu-Gara – Fetești…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Bulgaria ca, în conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, marti si

- Locuitorii strazii Gheorghe Lazar din Timisoara, dar și șoferii care treceau prin zona, in aceasta seara, au avut parte de o surpriza neplacuta. O conducta de apa de mari dimensiuni s-a spart in cursul serii, la intersectia dintre strada Gheorghe Lazar si Bulevardul Cetatii. Apa a tasnit efectiv din…

- Incepand cu data de 01 Martie 2018, Trans Bus va introduce o nou linie de transport in comun: Linia 11, care va circula pe traseul Gara C.F.R. - Bariera Ploiesti - Bld. Unirii – Carrefour - Autorolla, - Com. Vadu Pasii – sat Scurtesti si retur.

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, joi dimineata, in urma ninsorilor care au cazut pe tot parcursul noptii, drumarii actionand pentru curatarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a declarat ca…