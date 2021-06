Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali din cadrul Directiei Generale a Vamilor – Serviciul Coordonare Echipe Mobile au descoperit intr-un automarfar sosit din Turcia aproximativ 11.400 de articole vestimentare, in valoare de peste 800.000 euro, inscripționate cu numele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.…

- Autoturism de lux, cu valoare de piata de peste 1.300.000 lei, depistat in Portul Constanta.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, intr un container cu bunuri personale sosit din SUA, un autoturism de teren a carui…

- IKEA indeamna toți clienții care dețin farfurii, boluri și cani Heroisk sau Talrika sa nu le mai foloseasca și sa contacteze IKEA pentru rambursare integrala, arata Mediafax. Compania retrage retrage de pe piața farfuriile, bolurile și canile Heroisk și Talrika, intrucat acestea se pot sparge…

- Noua companie a co-fondatorului OnePlus , Carl Pei, a anunțat in urma cu ceva timp ca primul sau produs va fi o pereche de caști true wireless, despre care acum avem mai multe detalii. Acestea se vor numi Ear 1 și se vor lansa in luna iunie, iar o imagine postata de Nothing prezinta silueta acestora,…

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA , membră a grupului german E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție dominantă pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze naturale, respectiv pe piata serviciilor…

- EximBank si compania romaneasca Supercom, jucator pe piata serviciilor publice de salubritate si de management al deseurilor, au incheiat un acord financiar in valoare de 70 milioane de lei. "EximBank si compania romaneasca Supercom, jucator la nivel national pe piata serviciilor publice de…

- Un conațional risca a fi cercetat penal pentru deținerea și folosirea actelor false. Polițiștii de frontiera au depistat un permis de conducere polonez cu semne de falsificare, prezentat la controlul de frontiera de catre un cetațean moldovean care se intorcea acasa din Germania. Insa, in cadrul verificarilor…

- Monopolul creat pe piața energiei electrice din R. Moldova este un cerc vicios. Mai mult, aceasta este și schema care a ajutat Kremlinul sa impuna un regim autoritar in regiunea transnistreana și, culmea, sa ne impuna pe noi toți sa il finanțam, transmite deschide.md. Situația nu se va schimba…