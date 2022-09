Stiri pe aceeasi tema

- O alta moneda de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pe care chiar și parinții, și bunicii noștri ar putea s-o aiba acasa, a fost scoasa la vanzare pentru o suma frumoasa, pe OLX. Este vorba despre moneda de 3 lei emisa in anul 1966, la inceputul dictaturii fostului lider comunist.

- Parinții și bunicii care au trait pe timpul regimului comunist ar fi surprinși sa vada cu cat se vand monedele utilizate atunci. Un roman vinde o moneda cu totul speciala, pe care nu o mai gasim acum in portofelele tuturor oamenilor. Iubitorii de obiecte vechi pot sa intre cu ușurința in posesia ei,…

- Majoritatea oamenilor cauta in zilele noastre sa aiba o siguranța financiara, mai cu seama in perioada scumpirilor cand bugetul unora a fost restrans la maximum. Unii dintre ei apeleaza și la diverse trucuri aplicate in Feng Shui pentru a avea parte de o viața liniștita din acest punct de vedere. Ce…

- Dupa o perioada cu valori termice destul de placute, de joi se intoarce, local, canicula. Vremea va fi calduroasa in majoritatea zonelor țarii, inclusiv in București, unde temperatura maxima va depași 30 de grade. Vremea va fi calduroasa in mare parte a țarii, local caniculara și cu disconfort termic…

- ANM a emis Cod roșu: vin ploi și vijelii peste Romania! Pe parcursul acestei zile, ANM a emis nu mai puțin de 8 avertizari. Cele mai multe sunt de cod portocaliu, dar și de cod galben și chiar cod roșu. Majoritatea avertizarilor sunt pentru centrul țarii, vestul și sud-estul Romaniei. Avertizarile acopera…

- Este posibil sa deții o avere fara ca macar sa știi. O bancnota veche se vine cu 10.000 de euro pe OLX, iar norocoșii care au in casa pot devenii milionari peste noapte. Conform unui anunț publicat pe site-ul de vanzari-cumparari, bancnota se vinde cu o suma uriașa.

- Zi de zi, sute de mii de anunțuri iși fac apariția pe OLX, cel mai popular site de mica publicitate de la noi din țara. Printre obiecte de mobilier, articole vestimentare, electrocasnice și alte produse, colecționarii se pot bucura de oferte incredibile la bani și monede vechi. Care mai sunt prețurile,…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal atat in a doua parte a lunii iulie, cand un val puternic de canicula va lovi țara, cat și in primele doua saptamani din august, au anunțat marți meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, in perioada…