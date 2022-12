Exista foarte mulți colecționari in lume. Totuși, chiar și in Romania oamenii sunt pasionați de obiectele vechi, care in prezent valoreaza sume mari de bani. Astfel, daca unii romani au inceput sa scoata la vanzare bancnote și monede vechi, alții au vrut sa le colecționeze. Iata care este prețul fabulos cu care se vinde bancnota de 1000 de lei, cu Mihai Eminescu.