Bancnota cu care românii pot da lovitura: valorează cât un apartament. O ai în casă? Vești bune pentru cei care au aceasta bancnota acasa. Prețul ei este colosal, egalat cu cel al unui apartament. Daca o deții, pune-o imediat la vanzare, pentru ca te vei imbogați. Romanii pot da lovitura, este șansa lor sa faca bani frumoși de pe urma colecționarilor. Bancnota care costa cat un apartament In ultima vreme, […] The post Bancnota cu care romanii pot da lovitura: valoreaza cat un apartament. O ai in casa? appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii s-au bucurat de o minivacanța cu ocazia zilei de Sfanta Maria. Au avut liber atat pe 15 august, dar și pe 14, fiind facuta o legatura intre cele doua zile. Vești rele, insa, pentru cei care nu au muncit in aceasta perioada: trebuie sa recupereze prin mai multe ore de munca! Ce trebuie sa […]…

- Vești bune pentru romanii din Diaspora. Cei care vor sa se mute inapoi in Romania primesc ajutor din partea statului pentru a ramane aici. Care sunt condițiile ca sa poți primi o casa „la un leu” și cand va intra in vigoare acest proiect menit sa ii aduca pe tineri inapoi in țara. Se dau […] The post…

- Romanii dau iama vara de vara in Grecia, unde, potrivit celor mai mulți, serviciile, dar și prețurile sunt cu mult peste Litoralul romanesc. Nu toți romanii au aceași parere. Cat a platit un roman pe o bere in Mykonos, in 2023. Pretul e revoltator, cat costa un gyros. Cat a costat pe insula Mykonos…

- Ministrul Muncii, Simona Oprescu, a purtat discuții in cursul saptamanii curente cu reprezentanții Bancii Mondiale privind legea salarizarii in Romania. Urmeaza modificari ce unora dintre angajați nu le vor aduce bucurii, dimpotriva. Care sunt cele patru principii pe baza carora se va contrui legislația.…

- Romanii cu greu fac fața temperaturilor ridicate. Se pare ca episoadele de canicula nu vor disparea prea curand. Administrația Naționala de Meteorologie vine cu vești importante pentru urmatoarele saptamani. Afla, din randurile de mai jos, cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani, dar și ce ne…

- Romanii sunt obișnuiți ca retailerul german Lidl sa aiba din cand in cand promoții foarte interesante. Așa se intampla și acum cand Lidl Romania da lovitura joi, 20 iulie! Care sunt produsele pana in 5 lei pentru care romanii vor sta la coada, stocul e limitat. Lidl Romania lanseaza promoția ”Totul…

- Un vanzator de pe OLX le-a dat romanilor idei. Cu toții vor acum sa se imbogațeasca cu ajutorul unei bancnote care a circulat in piața pe timpul lui Ceaușescu. Așadar, care este bancnota din comunism care se vinde cu 5.000 de lei pe internet. Poți da lovitura daca o ai pe acasa. Bancnota de pe […] The…

- Vești proaste pentru romani! Voucherele pentru plata facturilor nu vor mai fi acordate incepand de anul viitor. Anunțul a fost confirmat de Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene. Oficialul vine cu explicații și susține ca Uniunea Europeana a decis sa nu prelungeasca masurile de sprijin. Romanii…