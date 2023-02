Stiri pe aceeasi tema

- Bancnota care a marcat Eclipsa totala de Soare din 11 august 1999, precum și intrarea intr-un nou mileniu, te poate imbogați. Cine o mai are acasa poate caștiga bani frumoși din vanzarea ei.

- Vanzarea de bani vechi pe OLX nu este deloc dificila. Crearea unui anunț precis și de calitate este esențiala pentru a te bucura de o buna reputație și pentru a reuși sa vinzi produsele pe care le deții. In ultimii ani, industria vanzarii de bani a inceput sa prinda contur și in țara noastra. Știi […]…

- In ciuda faptului ca astazi nu am putea cumpara nimic cu ea, fiind scoasa demult din circulație, a devenit un obiect dorit de colecționarii din toate colțurile țarii și care poate aduce sume frumoase de bani celor care o mai au prin casa. Nu vorbim despre o bancnota foarte veche, ci despre una care…

- Un anunț surprinzator a aparut pe site-urile de specialitate, atunci cand o romanca a cerut o suma incredibila pentru o bancnota autohtona aparuta in anul 1998. Colecționarii ar plati bani grei pentru a avea in posesia lor asemenea obiect. Verifica și tu daca ai bancnota asta la tine acasa. Bancnota…

- Din ce in ce mai mulți romani au devenit interesați de anunțurile de pe OLX. Majoritatea dintre ei vor sa caute prin portofelele vechi diverse bancnote sau monede care sa ii ajute sa dețina sume frumușele in conturi in aceste vremuri grele din punct de vedere financiar. O astfel de bancnota de 500 de…

- Romanii care sunt pasionați de colecționarea obiectelor vechi se pot bucura de sume mari de bani daca le vor scoate la vanzare pe celebrul site-ul OLX. Monedele vechi pot valora o adevarata avere, iar cei care le-au acasa se pot imbogați de pe urma lor. Iata care este prețul cu care se vinde o moneda…

- Cu siguranța ai vazut, și tu, cat de populare au devenit anunțurile cu bancnote și monede vechi scoase la vanzare pe site-urile de specialitate. Ei bine, unele obiecte te pot imbogați, cat ai zice pește. Ce bancnota se vinde pentru suma colosala de 25.000 de euro. Sigur o ai și tu pe acasa, printr-un…

- Tot mai multe persoane cauta, in prezent, monede vechi. In timp ce unii vor sa le cumpere pentru a-și completa colecția, alții vor sa faca afaceri și sa le vanda mai scumpe, pe diverse site-uri. Este bine știut faptul ca valoarea unei monede este stabilita de: vechime, raritatea seriei, starea de conservare,…