Stiri pe aceeasi tema

- Deși sunt ignorate de mulți, numerele de serie de pe bancnotele noastre reprezinta o modalitate de a ne imbogați. Nu, nu este o gluma. Numerele de serie de pe bancnote, indiferent din ce țara provin ele, reprezinta un subiect de real interes in randul colecționarilor. Tot ce trebuie sa faci este sa…

- In ultima vreme va tot povestim de colecționarii amatori care vand pe intenet tot felul de monede și bancnote vechi. Sumele variaza, dar pot ajunge și la valori astronomice. Un astfel de colecționar a decis sa scoata la vanzare o bancnota rara. Așa ca daca ai o astfel de bancnota veche, ar putea fi,…

- Dupa ce au vorbit despre masuri sociale pentru persoanele cu venituri mici, cele mai afectate de inflație și de scumpirile la Energie, guvernanții cauta acum soluții pentru a aduce mai mulți bani la buget.

- O moneda veche iți poate aduce nu mai puțin de 114.900 de euro. Colecționarii o cauta mai ales anul acesta pentru a o alatura cu alte monede care vor ramane in istorie. Un ban romanesc a ajuns sa coste incredibil de mult. Daca gasești printre sertarele bunicilor tai din greșeala cateva monede vechi,…

- Zeci de mii de companii, care lucreaza peste jumatate din suprafata agricola a Romaniei si ne produc hrana de zi cu zi, au nevoie acuta de forta de munca specializata. Agricultura se face acum cu utilaje de sute de mii de euro, iar salariile sunt pe masura.

- Poliția cere ajutor pentru gasirea lui Bone Ferenc "pentru clarificarea circumstanțelor in care a avut loc decesul" tinerei din Cluj. Oamenii legii spun ca moartea acesteia a fost una violenta.

- ANAF intenționeaza sa treaca la un proces de intinerire a institutiei, in conditiile in care se confrunta cu imbatranirea personalului. ANAF va scoate la concurs, luna urmatoare, peste 200 de posturi.

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii si se vor gasi solutii pentru a aduce o parte dintre acestia in Romania, a declarat joi secretarul de stat in cadrul Departamentului Romanilor de Pretutindeni, Florin Carciu. "Astazi, dupa ultimele date oficiale pe care le avem, numaram…