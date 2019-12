Bancnotă aniversară dedicată lui Ionel I. C. Brătianu Bancnota aniversara este emisa in ciclul emisiunii numismatice Desavarșirea Marii Uniri. Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, Ionel I. C. Bratianu a avut un rol activ in elaborarea cadrului legislativ pe care avea sa se cladeasca dezvoltarea Romaniei interbelice: Constituția noua, Legea minelor, Legea privind comercializarea bunurilor economice ale statului, Legea energiei, Legea regimului apelor, Legea privind unificarea administrativa, Legea privind invațamantul primar, Legea electorala. Ionel I. C. Bratianu s-a stins din viața la sfarșitul lunii noiembrie 1927. Potrivit lui Mugur… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

