Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA – Programul „Sprijin pentru Romania” a fost prelungit pentru intreg parcursul anului 2023, cand Guvernul va distribui, o data la doua luni, cate un voucher de 250 lei. De asemenea, au fost adaugate noi categorii sociale care vor primi acest ajutor! In anul urmator, beneficiarii “Sprijin pentru…

- Aproape 7 milioane de romani sunt foarte aproape sa devina saraci, potrivit lui Adrian Caciu, ministrul PSD al Finantelor, care a precizat la Prima TV ca, daca „ar putea exista o bagheta magica in care inflatia sa fie rezolvata din pix”, ar fi facut acest lucru deja.Ministrul Finantelor a fost intrebat…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- Bolile rare afecteaza un milion de persoane de la noi din tara, potrivit unor estimari. Ministrul Sanatatii recunoaste ca sunt probleme cu accesul la diagnostic si tratament, iar medicii spun ca e nevoie de screening la nastere pentru mai multe boli.

- Bancile din Romania au primit 7.872 de solicitari pentru suspendarea obligațiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor, de la clienții persoane fizice și juridice, pana la data de 29 august 2022, anunța Asociația Romana a Bancilor (ARB). Solicitarile au fost facute in conformitate cu prevederile…

- Bancile din Romania au primit 7.872 de solicitari pentru suspendarea obligatiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor, de la clientii persoane fizice si juridice, pana la data de 29 august 2022. Cererile au venit in conformitate cu prevederile Ordonantei 90/2022 privind acordarea unor facilitati…

- De foarte mulți ani, in Romania traiesc peste un milion de pensionari cu venituri de cateva sute de lei. In cazul acestor categorii sumele de bani sunt sub nivelul de subzistența. Din acești peste un milion, fac parte și cei care, in trecut, lucrau in agricultura. Dar cați sunt din acest domeniu, ramane…

- 1.059 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 168 mai puține fața de ziua anterioara, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii. Sunt anunțate și 4 decese COVID, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…