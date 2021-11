Băncile vor lucra tot mai mult online cu clienții Modelul de lucru intre clienți și bancile se va schimba tot mai mult, iar Internet banking-ul va lua mare amploare. E posibil ca mulți dintre angajații de la ghișeele bancare sa fie inlocuiți cu speciliști in IT care vor gestiona aplicațiile de online banking. Modelul de business in banking se va schimba in viitorul apropiat, in conditiile in care se va lucra mai mult la distanta de banca, fiind duse spre extrem serviciile online, ceea ce va insemna o regandire a structurilor, a unitatilor, din punct de vedere al bancilor, a declarat, joi, presedintele de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

