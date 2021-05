Stiri pe aceeasi tema

- Bancile vor avea acces la baza de date a Evidentei Populatiei, care face parte in prezent din structurile Ministerului de Interne, a anuntat premierul Florin Citu, in urma discutiilor purtate cu bancherii.

- Intrebat cum se poate verifica daca oamenii care participa la evenimente sau merg la fitness sunt vaccinati, premierul Florin Citu a ecplicat ca acestia trebuie sa prezinte certificatul de vaccinare. ”Sa prezinte certificatul de vaccinare. Este cel mai simplu mod. La sala de fitness trebuie sa ai un…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost intrebat la Digi24 cum se vor desfașura slujbele religioase din noaptea de Inviere, iar oficialul a raspuns clar: „Afara, cu distanțare”. „Tot trebuie sa avem niște reguli de distanțare, trebuie sa fie niște reguli pe care le respectam cu toții in jurul bisericii.…

- Secretistan: Cine sunt membrii misteriosului Grup de Comunicare Strategica ● Istoria Medist, firma familiei lui Sebastian Vladescu care asigura întreținerea ventilatoarelor de la „ Babeș”: Sute de contracte anul trecut, profit de peste 1 milion de euro ● Schimbari suspecte în…

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Situația pandemica in municipiul Chișinau ramane grava. In total, in municipiul Chișinau a fost inregistrat un numar de 95 mii de cazuri de infectare cu noul coronavirus. © Sputnik / Anatolii KiriakCum se simte Ion Ceban, infectat cu COVID-19 și unde se trateaza…

- Ședința de urgența in plina desfașurare la sediul Ministerului de Interne pe tema patrurilor de la ATI. Sunt acolo premierul Florin Cițu, care anunța ieri ca numarul paturilor va crește in urmatoarea perioada la 1.600, vicepremierul Dan Barna, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu și șeful DSU, Raed…