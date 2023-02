Băncile trebuie să accelereze inovația tehnologică pentru a supraviețui concurenței Fața de acum cațiva ani, cand activitatea bancara se derula in majoritate in agențiile fizice, serviciile financiare trec prin schimbari extraordinare, in condițiile in care tehnologia și inovarea, concurența tot mai mare, complexitatea reglementarilor și evoluția așteptarilor clienților pun o presiune imensa asupra modelelor de afaceri tradiționale. Aceste tendințe influențeaza comportamentul consumatorilor in materie de servicii financiare și obliga bancile sa-și schimbe abordarea intr-un mod mai personalizat, simplu și digital. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

