- Aproximativ 270.000 de persoane fizice și companii au solicitat amanarea plații ratelor la credite. Cate cereri au soluționat bancile și cum poate fi obținuta suspendarea plaților Bancile din Romania au solutionat peste 65% (175.000) din cele aproximativ 270.000 de solicitari primite de la clientii…

- ​Bancile din România au soluționat deja peste 65% din cele aproximativ 270.000 de solicitari primite de la clienții persoane fizice și juridice pentru suspendarea obligațiilor de plata lunare din contractele de credit încheiate cu acestea, totalizând astfel 175.000 de soluționari,…

- Bancile au primit pana acum aproximativ 150.000 de cereri de amanare a plații ratelor la banci. Florin Danescu, președintele executiv al Asociației Romane a Bancilor, spune ca oamenii cantaresc bine inainte de a face aceasta solicitare și unii chiar au renunțat atunci cand au vazut noul scandențar.…

- Fara surprize. Bancile din Romania dau primul semnal privind refuzul de a amana plata ratelor pentru clienți. Facilitațile la plata ratelor pot deteriora profilul de risc al clientului, susțin reprezentanții bancilor. Instituțiile bancare cauta soluțiile tehnice individuale și legale pentru clienți,…

- Deputatul USR Adrian Prisnel le-a cerut bancilor sa analizeze posibilitatea ca pentru plațile contactless sa se ridice pragul pentru care este necesara introducerea codului PIN de la 100lei la 500lei, pe perioada starii de urgența. El a facut o solicitare catre Asociația Romana a Bancilor,…

- Ce masuri iau bancherii in sprijinul clienților, in contextul raspandirii coronavirusului. Unele banci amana plata ratelor și recomanda evitarea folosirii numerarului Bancile vin sprijinul clienților a caror viața de zi cu zi a fost afectata de raspandirea coronavirusului și propun, in primul rand,…

- Transportatorii rutieri din Romania solicita sistemului bancar, prin intermediul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), acordarea unei perioade de gratie la plata capitalului pentru finantarile prin credit si leasing pe perioada pandemiei de coronavirus si, astfel, firmele de transport rutier sa plateasca…

- ”În momentul de fața facem verificari la 16-17 banci care par a fi implicate într-o tranzacție destul de ciudata, tranzacție al carei mecanism e detaliat într-o scrisoare trimisa de Florin Georgescu (prim-viceguvernatorul BNR-n.n.) catre Asociația Româna a Bancilor (scrisoare…