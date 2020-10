Stiri pe aceeasi tema

- CERT-RO a identificat o serie de atacuri de tip real-time phishing împotriva clienților unor instituții financiare din Romania. Cele 3 banci locale vizate sunt Raiffeisen, Alpha și ProCredit. Care este diferența dintre un atac clasic de tip phishing și un real-time phishing? Spre deosebire de…

- "Care este diferenta dintre un atac clasic de tip phishing si un real-time phishing? Spre deosebire de primul caz, in care miza atacatorilor este extragerea de date personale si financiare pentru a fi folosite mai tarziu, intr-un atac de tip real-time phishing, site-ul fraudulos este conectat in…

