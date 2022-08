Stiri pe aceeasi tema

- Generalul australian in rezerva Mick Ryan, care are o experienta de peste doua decenii in tactica militara, a studiat tacticile rusesti si ucrainene in acest razboi si prezice perspectivele unei contraofensive ucrainene in sudul tarii.

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a avertizat marti bancile in privinta riscurilor asociate cu implicarea in sectorul cripto-activelor, transmite DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer lupta pentru titlul de GOAT-ul din tenisul masculin (cel mai bun jucator din toate timpurile), iar Ivan Lendl, fost numar unu mondial și deținator a opt turnee de Grand Slam, a afirmat ca este dezamagit de faptul ca politicul a intervenit in aceasta dezbatere.

- Campionatul Angliei va incepe in luna august, dar cluburile de confrunta cu lipsa tricourilor pentru suporteri. Dintre cele 92 de cluburi care formeaza primele patru divizii, doar 44 au toate tricourile disponibile, in timp ce 19 nu au niciunul.

- O prima privire cuprinzatoare asupra sectorului calatoriilor din Europa Centrala și de Est dezvaluie ca, in prezent, Polonia face cea mai buna treaba in a profita de potențialul sau de destinație turistica și sugereaza cateva modalitați pentru ca și alte țari sa o ajunga din urma, potrivit Emerging…

- Noul e-C4 ELECTRIC marcheaza o noua etapa a ofensivei electrice: modelul intruchipeaza mobilitatea electrica tehnologica si moderna, in serviciul confortului si al utilizarii polivalente: mobilitatea in clasa e-Confort. DESIGN DISTINCTIV Design-ul Noului e-C4 ELECTRIC asociaza eleganta, fluiditatea…

- Intalnire de lucru cu primarii și secretarii generali din județ pentru a analiza modul de derulare a Recensamantului Populației, organizata de Prefectura Dambovița și CJ Dambovița. Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia și președintele CJ, Corneliu Ștefan au discutat cu cei prezenți despre etapa…

- Atenție, sa nu cumva sa uitați cate conturi aveți deschise, fie ele și cu comision de administrare zero! Bancile abia așteapta sa uitați de conturile voastre, pentru a mai obține ceva bani de la voi, cu eforturi minime. Daca un cont fara costuri de administrare nu mai este folosit, pentru o perioada…