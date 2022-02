Stiri pe aceeasi tema

- Problema scoaterii Rusiei din sistemul de tranzacții internaționale SWIFT incepe sa se apropie de o decizie unanima. Mai multe state europene care au relații comerciale cu Rusia nu au vrut inițial, pentru ca apoi sa fie de acord. Germania s-a opus pana a

- Decizia de deconectare a Rusiei de la sistemul global de plati interbancare SWIFT va fi luata in cateva zile, a declarat sambata, 26 februarie, pentru Reuters, un guvernator al unei banci centrale din zona euro, scrie Agerpres.„SWIFT este doar o chestiune de timp, de foarte scurt timp, de ordinul zilelor”,…

- Aliații SUA din Europa sprijina ideea impunerii unei pedepse care in urma cu doar citeva zile parea puțin probabila. Autoritațile americane iau in considerare cu seriozitate posibilitatea de a solicita excluderea Rusiei din sistemul interbancar internațional pentru transmiterea de informații și efectuarea…

- Nemții REFUZA sa scoata Rusia din sistemul de plați SWIFT. „Ar afecta afacerile noastre” Nemții REFUZA sa scoata Rusia din sistemul de plați SWIFT. „Ar afecta afacerile noastre” Purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Hebestreit, a explicat motivele pentru care Germania a refuzat…

- Purtatorul de cuvant al executivului de la Berlin, Steffen Hebestreit, a explicat motivele pentru care Germania a refuzat sa excluda Rusia din sistemul de plați interbancare SWIFT și a respins criticile ucrainenilor care cereau acțiuni mai dure ale Occidentului impotriva Rusiei dupa ce Moscova și-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina.

- Statele membre ale Uniunii Europene nu s-au pus inca de acord daca sa taie sau nu accesul Moscovei de la rețeaua globala de plați interbancare, vitala pentru economia Rusiei, relateaza CNN. Țari precum Polonia sau Lituania ar vrea ca Rusia sa fie eliminata din sistemul SWIFT, pe cand cele care au legaturi…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca Rusia nu va mai livra petrol și gaze in Europa daca va fi deconectata de la sistemul internațional de plați SWIFT. Guvernul din Statele Unite a discutat despre deconectare doar in cazul in care Ucraina va fi invadata.