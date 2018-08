Stiri pe aceeasi tema

- "Concluziile cuprinse in aceasta opinie preliminara, care are aceeasi valoare juridica precum opinia finala care va fi formal adoptata in luna octombrie, fara modificari, de catre Comisie, indica impactul negativ pe care punerea in aplicare a unora dintre aceste modificari legislative l-ar avea asupra…

- Dezechilibrele externe s-au accentuat pe fondul stimulentelor fiscale care au incurajat consumul, dar inca nu s-a atins pragul de prudenta, tendinta de crestere puternica fiind insa ingrijoratoare, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu.

- In loc sa crediteze economia privata, ajutand la creșterea acesteia, bancile comerciale au ajuns principalul creditor al statului, acoperindu-i, prin imprumuturile acordate, deficitul bugetar. Volumul creditului guvernamental a crescut de circa 10 ori in ultimii 10 ani, iar ponderea in totalul plasamentelor…

- Piata neagra a tigaretelor a scazut in mai la 16,1% din totalul consumului (cu 1,1 puncte procentuale mai putin fata de martie 2018), insa procentul se afla in continuare peste media comertului ilegal din 2017, de 16%, potrivit unui studiu publicat luni de Novel Research. Principalii producatorii…

- Institutiile bancare imprumuta exagerat de mult statul roman cumparand titluri de stat si dau prea multe creditelor imobiliare, in special prin programul Prima Casa, ceea ce le face vulnerabile la o eventuala...

- Una din 9 firme din Romania a cheltuit intre 1 – 1.000 euro pentru implementarea GDPR (noul Regulament privind protecția datelor personale, care intra in vigoare vineri, 25 mai), iar o concime dintre companiile locale nu au auzit de GDPR, potrivit noului Raport European privind Plațile, realizat de…

- Vasilescu a afirmat ca plangerea penala formulata impotriva lui Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu urmarește, la fel ca in 2015, ”cand au murit oameni”, daramarea unui Guvern legitim. ”Cum sa vad acest atac, de un penibil absolut, așa cum am avut și acuzația de terorism la adresa lui Sevil Shaidehh,…

- Fostul ministru Elena Udrea, a afirmat joi seara, la Antena3, ca politicienii care conduc Romania sunt slabi, precizand, referitor la liderul PSD, Liviu Dragnea, ca face "un pas inainte si zece inapoi".Dragnea, interviu in presa americana: 'Cel mai puternic politician din Romania spune ca…