Băncile românești – mai profitabile în 2023 – TradeVille Bancile Romanești – Mai Profitabile In 2023 Inceputul anului 2023 a adus bancilor comerciale o creștere a marjelor de dobanda la un nivel de peste 3 puncte procentuale – mai mare fata de a doua jumatate a anului 2022. Astfel, marja de caștig a bancilor de retail a inregistrat, in februarie, o valoare de 3.65 puncte procentuale (+60.8% vs decembrie 2022), in contextul in care dobanda medie la depozitele noi ale populației in RON a scazut la 6.82%, in timp ce dobanda medie la creditele de retail in RON a urcat la 10.47%, marcand un maxim al ultimului deceniu. Scaderea dobanzilor la depozite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

