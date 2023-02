Peste 2600 de cereri a primit CSALB in anul 2022 de la consumatorii care au solicitat bancilor (1.712 cereri) și IFN-urilor (915 cereri) intrarea intr-o negociere in cadrul Centrului. In cei 7 ani de activitate este cel mai mare numar anual de cereri pentru rezolvarea amiabila a nemulțumirilor in relație cu creditorii. Incepand cu anul 2016, pana in prezent, CSALB a inregistrat peste 12.000 de solicitari.