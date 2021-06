Stiri pe aceeasi tema

- Bancile le recomanda clientilor sa fie atenti cu platile efectuate online, deoarece in cazul unei fraude, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, informeaza News.ro. ”Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste…

- Bancile le recomanda clientilor sa fie atenti cu platile efectuate online, deoarece in cazul unei fraude, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora. Articolul Tentativele de frauda in mediul online s-au amplificat. Bancile atrag…

- Faci plați online cu cardul? E bine sa citești cu atenție informațiile transmise de comunitatea bancara din Romania, in cadrul campaniei de informare #dreptullabanking. In cazul plaților efectuate online, in situația unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienți…

- Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, potrivit unui…

- Comunitatea bancara recomanda clientilor sa manifeste vigilenta sporita in cazul platilor efectuate online intrucat, in situatia unei fraude, conform normelor europene, bancile nu pot recupera banii pentru clienti daca tranzactiile sunt realizate cu autentificarea stricta a acestora, potrivit unui…

- Daca mai aveți lucruri nerezolvate la banci ar fi cazul sa va grabiți, pentru ca sarbatorile Pascale vor perturba programul normal de funcționare. Afla chiar acum ce program vor avea sucursalele in zilele de 1, 2 și 3 mai. Marea majoritate a bancilor au publicat deja programul pentru 1 mai si pentru…

- Bancile din Romania au primit 21.825 de solicitari pentru suspendarea obligatiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor de la clientii persoane fizice si juridice, in perioada 1 ianuarie-15 martie 2021, a anuntat marti Asociatia Romana a Bancilor (ARB). ”Bancile din Romania au primit…

- Asociația Municipiilor din Romania (AMR) și Asociația Romana a Bancilor (ARB) au convenit, in cadrul intalnirii de lucru care s-a desfașurat la data de 15 martie 2021, reinnoirea protocolului de colaborare care, prin intermediul acțiunilor realizate, va contribui la dezvoltarea economica a Romaniei…