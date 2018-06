Stiri pe aceeasi tema

- “35% dintre intervievați afirma ca prefera sa-și țina economiile acasa pentru ca nu au incredere in banci, comparativ cu 25% care erau de acord cu aceasta afirmație in 2008. Un procent de 35% dintre vasluienii de la oraș afirma ca folosesc bancile pentru ca au incredere”, se arata intr-un studiu. O…

- Conturile bancare in care clienții nu au facut operațiuni de multe luni sau de mulți ani devin inactive atunci cand banca decide acest lucru, iar banii din acele conturi raman la cheremul bancii, din cauza unui vid legislativ. GdS va ...

- Victimele hackerilor au fost somate printr-un mesaj pe Whatsapp sa-și schimbe parola de la contul pe care-l aveau pe Booking, pentru ca ulterior sa le fie furate datele. Autoritațile s-au sesizat in acest caz. (Super oferte la accesorii gaming) Infractorii se adresau clienților Booking.com cu mesaje…

- Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si cu frica in acelasi timp. Ceea ce se va intampla este ceva la care, desigur, nu ne puteam gandi. Uranus este cunoscut ca aduce neasteptatul. Este salbatic…

- Referendum impotriva bancilor in Elveția. Acestea ar putea ramane fara dreptul de a crea bani din nimic, electronic, un scrutin in acest sens urmand sa aiba loc in data de 7 iunie. Mai precis, este vorba de o inițiativa a ”banilor suverani”. In cadrul acesteia bancile nu vor mai putea crea bani electronici…

- Nu toata lumea are norocul sa aiba mulți bani sau cel puțin starea materiala pe care și-ar dori-o. Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care se vor imbogați in 3 ani și care vor atrage banii ca un magnet.

- Femeia de 33 de ani a modificat si sters date informatice din sistemul bancar, astfel incat, sa isi poata transfera bani din conturile clientilor. In acest mod a reusit sa fure sase mii de euro si 19 mii de lei. Clientii si-au dat seama ca le-au disparut bani din conturi si au alertat autoritatile.…

- Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind o femeie de 33 de ani, banuita de savarșirea infracțiunii de frauda informatica. Potrivit surselor Ph-online.ro, este vorba despre angajata unei filiale a OTP din Ploiesti.…