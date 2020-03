Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele membre ale Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) nu au probleme cu stocurile de alimente de baza si cu stocurile de produse dezinfectante, desi cererea pentru acestea din urma continua sa fie foarte mare, conform informatiilor transmise de reprezentantii AMRCR catre Autoritatea…

- Romania are deja cazuri de coronavirus confirmate, iar situatia poate evolua in orice directie de aici inainte, iar asta depinde doar de felul in care Romania va reactiona.Reprezentantii USR, spun ca asteapta masuri concrete din partea autoritatilor astfel incat sa fie stopata raspandirea virusului."Depindem…

- Coronavirus a ajuns sa faca din ce in ce mai multe victime, iar oamenii nu stiu cum sa mai fuga din fata infectarii cu virusul ucigas. Bancile din Romania au luat masuri de urgenta pentru a preveni populatia!

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) cere suspendarea timp de doua saptamani a cursurilor in școlile din toata țara, pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Aceasta masura preventiva trebuie asumata, spun cei de la CNE, ținand cont de faptul ca școlile din Romania nu dispun de resursele igienico-sanitare…

- O sedinta organizata in ultimul moment, legata de criza coronavirus. Reprezentantii executivului vor sa se asigure ca sunt luate toate masurile pentru a nu se extinde coronavirus in Romania. Ministrul Educatiei a participat la sedinta. E posibil sa se ia masuri suplimentare legate de scoli. Ea impreuna…

- Astazi, 4 martie, la nivel național sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

- Reprezentantii ANPC si cei ai bancilor au analizat, marti, posibilitatea stabilirii unei strategii comune privind aplicarea prevederilor europene referitoare la anumite comisioane pentru platile transfrontaliere efectuate in interiorul Uniunii Europene si comisioanele de conversie monetara, in relatia…