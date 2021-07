Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre consumatori și banci derulate în cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) au decurs anul acesta mult mai rapid, iar numarul dosarelor finalizate cu împacarea parților a crescut cu peste 80% fața de prima jumatate a anului…

- In ultimii cinci ani, peste 2.000 de consumatori din Romania au obținut de la banci și IFN-uri, cu ajutorul CSALB, reducerea sau eliminarea comisioanelor, diminuarea dobanzilor, scaderea ratelor la credite sau chiar ștergerea intregului sold ramas de achitat. Unii consumatori au obținut reduceri de…

- Incepand cu anul 2019, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) inregistreaza o crestere a numarului de cereri prin care consumatorii solicita stergerea inregistrarilor din Biroul de Credit. Din pacate, susțin reprezentanții CSALB, solutionarea acestor cereri nu se…