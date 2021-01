Băncile explică de ce s-a creat registrul electronic pentru ANAF Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a spus, raspunzand unei solicitari ZF, ca noul registru electronic prin care ANAF colecteaza date despre conturile companiilor si persoanelor fizice nu schimba cu nimic relatia dintre clienti si banci. Institutiile de credit, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia ca, la solicitarea ANAF, sa comunice […] The post Bancile explica de ce s-a creat registrul electronic pentru ANAF appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

