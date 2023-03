Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Bancile rusesti si-au revenit dupa socul initial provocat anul trecut de sanctiunile occidentale impuse Moscovei, iar acum concureaza intre el pentru afacerile cu statul, in special pentru un buget al apararii majorat semnificativ, dar si pentru marii clienti din sectorul corporate, transmite Reuters.

- FIS si-a construit divizia comerciala, care proceseaza tranzactii pentru companii, pe baza achizitiei WorldPay, de 43 de miliarde de dolari, efectuata in urma cu patru ani. Noile startup-uri de tehnologie financiara i-au erodat de atunci cota de piata si i-au redus profitabilitatea. ”Ritmul de intrerupere…

- Bancile europene risca sa puna in pericol atingerea obiectivelor privind emisiile zero de carbon precum si cele privind cresterea energiilor regenerabile daca nu vor inceta sa mai finanteze noi zacaminte de petrol si gaze in acest an, a apreciat vineri un grup de investitori care gestioneaza active…

- Inflația in Turcia a explodat in ianuarie 2023, lira turceasa continua sa se depecireze, ajungand, luni, la un minim istoric. Totodata, acțiunile societaților turcești sunt in declin puternic, arata Reuters.

- Acțiunile conglomeratului LVMH au urcat marți la un nou record, ceea ce a permis grupului de produse de lux sa atinga pentru prima data o capitalizare bursiera de 400 de miliarde de euro și sa iși consolideze poziția de cea mai valoroasa companie europeana, scrie Reuters preluat de mediafax.…

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis a anuntat luni ca va demara actiuni in justitie impotriva noilor taxe impuse producatorilor de energie de Polonia si Romania, transmite Reuters. La fel ca multe alte sate membre ale Uniunii Europene, Romania si Polonia au introdus recent…