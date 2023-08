Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul este angajat sa mentina deschise toate caile de finantare europene, a afirmat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu, dupa consultarile avute la Palatul Victoria cu reprezentantii Confederatiei Patronale Concordia si ai Consiliului National al Intreprinderilor Mici si

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, a declarat ca Guvernul a promis ca pana la 1 septembrie MIPE va achita datoriile pe care le are privind proiectele finantate din fonduri europene.

- Asiguratorii francezi au primit pana acum 5.900 de solicitari de despagubiri in valoare de aproximativ 280 milioane de euro, ca urmare a pagubelor provocate in saptamana de revolte dupa ce politia a impuscat un adolescent, transmite Bloomberg. Comparativ, cu prilejul precedentelor revolte majore, care…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

- Elena Udrea sustine ca statul roman cheltuie pentru un detinut nu mai putin de 7 mii de lei in fiecare luna, cat trei salarii minime ale profesorilor sau patru pensii normale. In plus, fostul ministru sustine ca Uniunea Europeana le recomanda statelor membre masuri alternative, precum inchisoare cu…

- Elena Udrea dezvaluie ca pentru intreținerea unui deținut se cheltuie aceeași suma lunara ca și pentru trei salarii de profesori sau patru pensii medii, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. ,,In timp ce societatea fierbe din cauza lipsurilor și greutaților tot mai mari cu care toate categoriile…

- Banca Centrala Europeana intensifica controlul asupra rezervelor de lichiditate ale bancilor și ar putea comunica cerințe mai stricte in cursul acestui an.Prabușirea Credit Suisse Group AG și falimentul mai multor banci americane au pus sub semnul intrebarii capacitatea bancilor de a rezista…

- Comunicat de la Biroul de presa al Parlamentului European – Suma totala a asistenței macrofinanciare in curs de desfașurare se ridica la 295 de milioane euro – Guvernul orientat spre reforme poate avea acces la finanțare daca indeplinește anumite condiții PE a votat suplimentarea ajutorului macrofinanciar…