Bancile aveau pana de curand la dispozitie numerar in valoare de 2.100 miliarde de euro din operatiunile de refinantare pe termen lung tintite (TLTRO) ale BCE, lansate pentru a incuraja creditarea si a stimula activitatea economica atunci cand zona euro era amenintata de deflatie. Dar inflatia este acum in crestere, iar BCE a majorat costurile imprumuturilor luna trecuta, in speranta ca bancile ar prefera sa returneze fondurile decat sa plateasca dobanda suplimentara. Bancile au rambursat lunile trecute fonduri TLTRO de 296 de miliarde de euro, in timp ce alte 52 de miliarde de euro vor ajunge…