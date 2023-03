Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova și sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzații de crime rusești impotriva umanitații, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, transmite Reuters.

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al IV-lea din 2022, scrie Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piața al eToro.

- Poliția a reținut-o pe Greta Thunberg la protestul impotriva deschiderii minelor de carbune din Germania, de langa satul Luetzerath. Activista pentru clima Greta Thunberg a fost, printre alții, reținuta in timpul protestelor impotriva demolarii satului carbonifer Luetzerath, marți (17 ianuarie). Poliția…

- Este posibil ca grupul Microsoft sa primeasca un avertisment antitrust al UE cu privire la oferta sa de 69 de miliarde de dolari pentru preluarea producatorului jocului video ”Call of Duty” Activision Blizzard, au spus persoane familiare cu chestiunea, ceea ce ar putea reprezenta o alta provocare pentru…

- Demonizat de mult timp de Partidul Verzilor din Germania, care conduce unele dintre principalele ministere ale guvernului, carbunele urma sa fie eliminat treptat pana in 2030, dar razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și restricțiile pe exporturilor de gaze au adus carbunele inapoi in planurile guvernului…

- Presedintele grupului francez Renault, Jean-Dominique Senard, a declarat miercuri ca ramane increzator in privinta rezultatelor discutiilor cu producatorul auto nipon Nissan, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parlamentul din Bulgaria a respins miercuri guvernul tehnocrat propus de partidul GERB, de centru-dreapta, adancind criza politica prelungita din tara si aducand mai aproape noi alegeri anticipate, relateaza Reuters.

- Bancile aveau pana de curand la dispozitie numerar in valoare de 2.100 miliarde de euro din operatiunile de refinantare pe termen lung tintite (TLTRO) ale BCE, lansate pentru a incuraja creditarea si a stimula activitatea economica atunci cand zona euro era amenintata de deflatie. Dar inflatia este…