Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din zona euro au ingreunat accesul la credite in trimestrul al doilea și vor continua sa inaspreasca standardele criteriilor pentru aprobarea imprumuturilor in trimestrul curent, deoarece toleranța lor la risc a scazut, potrivit unui raport al Bancii Centrale Europene. Avand in vedere ca invazia…

- In perioada 28 iunie – 15 iulie, polițiștii Biroului pentru Protectia Animalelor au desfașurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala in domeniul protecției animalelor pe raza intregului județ. Aceștia s-au deplasat in mai multe localitați de pe raza județului,…

- O vranceanca de 67 de ani a ramas fara pensia de handicap in urma cu 10 ani, insa, nici pana in prezent nu ințelege de ce i s-a luat „acest drept‟, așa ca a depus acțiune in instanța. Pentru a-și face povestea cunoscuta, femeia ne-a sunat și a povestit cum au inceput problemele ei de […] Articolul O…

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion", Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de executie, vacante, de conservator IA, in cadrul Centrului Muzeal Eco Turistic "Delta Dunarii".Conditiile specifice necesare…

- Pensia de urmaș 2022: Condițiile de acordare au fost modificate. Cine poate beneficia Pensia de urmaș 2022: Condițiile de acordare au fost modificate. Cine poate beneficia Hotararea Inaltei Curți de Casație și Justiție, care vizeaza ca pensia de urmaș, care este acordata soțului sau soției supraviețuitoare,…

- Creditele pentru studenti Desi perioada de studentie este frumoasa, aceasta vine la pachet si cu multe cheltuieli si necesitati. Pentru a trece mai usor peste aceasta perioada, adesea complicata din punct de vedere financiar, o solutie buna ar fi creditele pentru studenti. Bancile din Romania vin cu…

- Studenții din anul III și IV (licența), masteranzii, precum și proaspeții absolvenți pot face stagii de practica in instituțiile publice centrale ale Republicii Moldova, pentru o perioada de doua luni. Beneficiarii programului de burse vor fi ghidați in activitatea lor de catre Inalții Consilieri ai…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica si institutiile si autoritatile publice vor fi obligate sa accepte si plata cu carduri efectuata online a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor, potrivit Agerpres.Legea…