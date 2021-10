Stiri pe aceeasi tema

- Decizie neasteptata: BNR schimba conditiile de creditare BNR a publicat un proiect de regulament pentru schimbarea conditiilor de creditare pentru unele credite de investitii imobiliare, prin care avansul ar urma sa fie modificat, precum si criteriile de calcul pentru gradul maxim de indatorare al persoanelor…

- Creditorii din zona euro au continuat sa inregistreze o scadere a imprumuturilor cu probleme in trimestrul doi din 2021, chiar daca Banca Centrala Europeana isi intensifica procesul de control ce vizeaza riscul de credit cu care se confrunta bancile de pe continent si le-a avertizat sa nu se complaca…

- Grupul britanic de telefonie Vodafone a anuntat miercuri ca subsidiara sa din Spania intentioneaza sa elimine pana la 515 locuri de munca, in special in randul operatiunilor comerciale, in conditiile in care se confrunta cu "conditiile dificile de pe piata spaniola competitiva", informeaza Reuters.…

- Deficitul global de semiconductori va afecta vanzarile de masini Mercedes in trimestrul trei din 2021, a informat firma mama Daimler AG, cel mai recent avertisment al unui producator auto privind scaderea veniturilor, transmite Reuters, conform AGERPRES. Daimler este printre marii producatori auto…

- Aproximativ 6 milioane de elevi s-au intors de luni in bancile scolilor din Arabia Saudita, pentru prima oara de la inceputul pandemiei de COVID-19, dupa ce datele oficiale din aceasta tara au aratat ca numarul infectarilor se stabilizeaza si numarul deceselor este in scadere, transmite Reuters.…

- Institutiile financiare din zona euro au redus accesul companiilor la credite luna trecuta, iar tendinta este de inasprire suplimentara, sporind temerile autoritatilor cu privire la reticenta bancilor de a extinde creditarea, arata datele unui studiu publicat joi de Banca Centrala Europeana (BCE),…

- Bancile estimeaza mentinerea constanta a standardelor de creditare pentru trimestrul III, atat in cazul imprumuturilor acordate companiilor nefinanciare, cat si in cel al ambelor categorii de credite destinate populatiei, conform unui sondaj realizat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto nipon, a raportat miercuri un profit operational record, de 997,49 miliarde de yeni (9,15 miliarde de dolari) in trimestrul doi din 2021, in urma redresarii vanzarilor si a gestionarii deficitului de cipuri mai bine decat multe rivale, transmit Reuters…