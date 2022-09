Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin nu vrea sa cedeze in fața Ucrainei. Drept urmare, in cea mai recenta declarație a sa, liderul de la Moscova a minimalizat contraofensiva ucraineana. Cu un zambet in colțul gurii, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va raspunde mai puternic daca trupele sale vor fi supuse mai multor presiuni,…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Compania rusa Gazprom a anunțat marți, 6 septembrie, ca a semnat un acord pentru schimbara plaților pentru livrarile de gaz catre China in yuani și ruble in loc de dolari, relateaza CNN . Schimbare este parte din incercarea Rusiei de a-și reduce dependența de dolarul american, euro și alte valute puternice…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Rusia estimeaza ca prețul mediu de export al gazelor naturale va fi mai mult decat dublu in 2022, ajungand la 730 dolari pentru 1.000 metri cubi, inainte de a scadea gradual pana la finalul lui 2025, pentru ca exporturile prin gazoducte sunt in declin, arata o prognoza a Ministerului rus al Economiei…

- Amnesty International și-a cerut scuze duminica pentru „suferința și furia” provocate de un raport care acuza Ucraina de punerea in pericol a civililor, care l-a infuriat pe președintele Volodimir Zelenski și a provocat demisia șefei filialei din Kiev a ONG-ului. Grupul pentru drepturile omului a publicat…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…