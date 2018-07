Stiri pe aceeasi tema

- Bancile ezita sa majoreze dobanzile la depozitele standard pe un an, insa pentru a-i convinge totusi pe clienti sa le incredinteze economiile recurg la artificii care le majoreaza rata dobanzii doar pe o anumita perioada sau numai in cazul in care isi tin economiile pentru mai mult de un an la banca.…

- Sucursala locala a gigantului american din sectorul bancar Citibank a inregistrat anul trecut un profit net de peste 165 milioane de lei (36 mil. euro) , in scadere cu circa 28% fata de rezultatul din 2016, potrivit datelor de la Ministerul de Finante. Americanii de la Citibank detin in…

- Bancile au spatiu si suficienti bani sa majoreze creditarea. Imprumuturile cresc cu ritmuri de 6-7%. Indicatorul de solvabilitate - unul dintre cei mai importanti indicatori urmariti de BNR, care arata cat de bine capitalizata este o institutie de credit - a ajuns la sfarsitul primului trimestru…

- Restructurarea sistemului bancar s-a oprit in primul trimestru (T1) din 2018, iar bancile au facut recrutari, crescand numarul salariatilor cu 655 de persoane, in timp ce reteaua teritoriala s-a extins cu trei unitati fata de sfarsitul anului trecut, reiese din datele transmise de Banca Nationala.…

- La nivelul intregului sistem bancar, rata creditelor neperformante a coborat la sfarsitul lunii februarie 2018 la 6,24% dupa ce la finele anului 2017 ajunsese la 6,4%. Cele mai mari banci de pe piata locala au continuat in primul trimestru (T1) din acest an sa-si curete bilanturile, astfel…

- Transportatorul national de titei si gaze naturale Conpet Ploiesti inregistreaza in ultima saptamana o scadere de 10%, printre cele mai abrupte de la bursa romaneasca, pe fondul rezultatelor pe T1/2018, iar analistii se asteapta ca presiunea pe aceasta companie sa se mentina. „Volatilitatea…

- Romania si Bulgaria sunt, pentru al doilea an consecutiv, tarile cu cea mai buna evolutie in business din Europa pentru Amway. Compania de vanzari directe Amway, care are in portofoliu atat produse cosmetice si de ingrijirea locuitei, cat si o gama de nutritie, a obtinut anul trecut afaceri…

- ♦ Intr-o singura luna bancile si-au adaugat in portofolii credite de consum de 2 mld. lei, cat valoarea totala a finantarilor ipotecare din primul trimestru ♦ Stocul creste chiar daca cresc si dobanzile. Bancile au inchis T1/2018 cu un stoc de credite de consum si alte scopuri in moneda…