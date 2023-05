Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania respecta legislatia nationala privind modalitatea de calcul a ratelor in conformitate cu OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si/sau OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- „Comunitatea bancara a luat cunostinta despre comunicatul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) din data de 16 mai a.c. referitor la practica bancilor, potrivit careia «rata de credit este compusa in primii ani ai creditului din 25% din soldul principal de rambursat si 75% dobanda».…

- 11 banci din Romania au fost amendate cu 550.000 de lei de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC), pentru practici inșelatoare de calcul al ratelor. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța, marți, ca a verificat modul in care bancile…

- Numarul magazinelor online se va reduce la jumatate dupa ce va intra in vigoare propunerea de ordin privind obligarea proprietarilor acestora de a face publice documentele in baza carora functioneaza, a anunțat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia…

- O firma care oferea servicii de catering pentru mai multe unitati de invatamant din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care materii prime expirate si echipamente de gatire neigienizate. …

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- Restaurantele si unitatile de alimentatie publica au obligatia sa afișeze, incepand de miercuri, ingredientele si valorile nutritionale ale produselor si preparatelor pe care le servesc consumatorilor, odata cu intrarea in vigoare a Ordinului 201/2022 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia…

- Activitatea din targul “Tradiții romaneṣti legate de sarbatoarea Mucenicilor”, din Parcul Tineretului din Capitala, a fost suspendata in urma controalelor efectuate de ANPC. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), actiunea de control a avut loc…